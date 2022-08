Terjemahan Lirik Lagu Pink Venom - BLACKPINK: I Bring The Pain Like, This That Pink Vеnom

TRIBUNNEWS.COM - Inilah terjemahan lirik lagu Pink Venom dari BLACKPINK, lengkap dengan video klipnya.

Lagu Pink Venom dari BLACKPINK baru saja dirilis pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022.

Single terbaru milik BLACKPINK berjudul Pink Venom ini menjadi momen comeback dari girl band asal Korea Selatan ini.

Video klip Pink Venom milik BLACKPINK saat ini telah menempati posisi trending 1 di YouTube musik.

Lagu Pink Venom bergenre hip-hop klasik yang juga diiringi dengan instrumen tradisional Korea.

Lagu Pink Venom ini menceritakan tentang kekuatan sebuah racun berwarna merah muda yang bisa membuat orang menjadi terpengaruh.

Lirik lagu Pink Venom - BLACKPINK

Intro

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Verse 1: Jennie, Lisa

Kick in the door, waving the coco

Papkonina chaenggyeo kkyeodeul saenggak malgo

I talk that talk, runways I walk, walk

Nun gamgo pop, pop an bwado cheok

One by one, then two by two

Nae sonkkeut tuk hanae da muneojineun jung

Gajja syo chigon hwaryeohaetji

Makes no sense, you couldn't get a dollar outta me