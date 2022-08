Tepat di Hari Ulang Tahun Adipati Dolken, Canti Tachril Umumkan Kehamilan Pertamanya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari istri Adipati Dolken, Canti Tachril.

Canti Tachril baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya.

Canti Tachril mengunggah kabar bahagia itu melalui akun Instagram pribadinya, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-31 sang suami, Adipati Dolken pada Jumat (19/8/2022).

"Hepi ibu to be and Hepi bedei ayah to be," tulis Canti Tachril.

Dalam postingan tersebut terlihat Canti Tachril berpose memegang baby bump sambil miror selfie.

Sementara itu, dalam video yang diunggah Canti Tachril melalui Instagram story, teungkap kehamilannya sudah berusia 21 minggu.

Baca juga: Link Nonton Pertaruhan The Series, Dibintangi Jefri Nichol hingga Adipati Dolken

Tak hanya Canti Tachril, sang suami, Adipati Dolken juga membagikan kabar bahagia itu.

"Good news on a good day!

(Kabar baik di hari yang baik)

Doain semoga sehat terus yaa," tulis Adipati Dolken, Jumat (19/8/2022).