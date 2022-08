Chord Gitar dan Lirik Lagu Menunggu Tanpa Waktu - Element: Sisakan Untukku Cinta Itu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Menunggu Tanpa Waktu yang dibawakan oleh Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Menunggu Tanpa Waktu dirilis tahun 2002.

Lagu ini masuk ke dalam album ketiga Element.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Menunggu Tanpa Waktu - Element:

C Fm C Fm

[Verse]

C Dm C/E G/B

Sakit yang aku dapatkan

E Am

Mengenal dirimu

D Dm G

Yang mencintaimu

C Dm C/E G/B

Karna tak dapat kusangka

E Am

Kau bukan milikku

D Dm G

Bukan kekasihku

[Chorus]

F

Sisakan untukku cinta itu

C

Walau kau masih dengannya

F

Ku tetap menunggu tanpa waktu

C/E D#m Dm G C

Hingga semua menjadi nya ta

[Interlude]

C Fm C Fm

[Verse]

C Dm C/E G/B

S'lalu yang aku bayangkan

E Am

Kau berakhir dengannya

D Dm G

Dan jadi milikku

[Chorus]

F

Sisakan untukku cinta itu

C

Walau kau masih dengannya

F

Ku tetap menunggu tanpa waktu

C/E D#m Dm G A#

Hingga semua menjadi nya ta

[Instrumental]

A# D# Fm Cm

G# Fm G

[Chorus]

F

Sisakan untukku cinta itu

C

Walau kau masih dengannya

F

Ku tetap menunggu tanpa waktu

C/E D#m Dm G

Hingga semua menjadi ohhh

C/E D#m Dm G

Akhir yang indah untukku

C/E D#m Dm G

Cinta abadi menjadi nyata



[Outro]

C Fm C Fm

