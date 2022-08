Sinopsis Serial House Of The Dragon, Lengkap dengan Daftar Pemain dan Trailernya

Cover House Of The Dragon - Inilah sinopsis serial House Of The Dragon, lengkap dengan daftar pemain yang membintanginya serta tayangan trailernya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis serial House Of The Dragon, beserta daftar pemain dan trailernya berikut ini.

Episode pertama House Of The Dragon tayang mulai hari ini, Minggu 21 Agustus 2022.

House Of The Dragon merupakan prekuel dari serial Game of Thrones di HBO.

Serial ini bergenre laga, petualangan, drama dan percintaan.

Mengutip Imdb.com, House of Dragon ini merupakan karya dari Ryan J. Condal dan George R.R. Martin.

House Of The Dragon menceritakan tentang kisah 200 tahun sebelum adanya tahta Game of Thrones.

Sinopsis House Of The Dragon

House Of The Dragon berkisah tentang keluarga Targaryen yang terlibat suatu peperangan.

Perang tersebut adalah konflik perang saudara, dimana kelaurga bangsawan yang legendaris ini dikenal sebagai pengendali naga.

Peperangan hebat ini melibatkan klan Lannister serta Straks.