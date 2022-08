Bimbim Slank Minta Putrinya Jadi Gubernur DKI Jakarta, Mezzaluna D'Azzur Pilih Jadi Doplomat

WARTA KOTA/YULIANTO

Penyanyi Mezzaluna D'Azzurri berpose untuk difoto pada sesi wawancara eksklusif bersama Wartakotalive.com (Tribun Network) di rumahnya, kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022). Dara yang akrab disapa Mez itu baru saja merilis single ketiganya yang berjudul You Should Know. Ia menuliskan lirik lagu You Should Know sejak masih duduk di bangku sekolah yang berisikan perasaan hatinya, dan diyakini punya pesan yang baik untuk pendengarnya. WARTA KOTA/YULIANTO