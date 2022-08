Chord Gitar Jarak dan Kita - Dhyo Haw: Walaupun Kau Jauh Cintaku Takkan Hilang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Jarak dan Kita dan Dhyo Haw.

Chord Gitar Jarak dan Kita - Dhyo Haw

[Intro] C Am F G..

C Am

F

kalau gak bisa nglewatin itu semua

G

wooo..

C

walaupun kau jauh

Am

cintaku takkan hilang

F

walau ditelan waktu

G

kuratapi kesendirian..

C

walau kau disana

Am

tapi cinta ini takkan sirna

F

meski banyak cobaan

G

yang kini kian menerpa..

*)

F G C

woouwo janganlah kau bersedih

Am F

ku yakin kau tlah mengerti

G C

jangan kau berkecil hati

F G C

kau lihat temanmu berpasangan

Am F

dan bergandengan tangan

G C

kuyakin kau disana bertahan

[Reff]

F G

dan walau jarak

C Bm Am

kini memisahkan kita

F G C

..tapi ku takkan goyah

F G

dan ku percaya..

C Bm Am

semua kan indah pada waktunya

F

kita kan bisa berdua

G

satu atap bahagia

C

bahkan tuk selamanya..

[Musik] C Am F G

C Am F G

*)

F G C

woouwo janganlah kau bersedih

Am F

ku yakin kau tlah mengerti

G C

jangan kau berkecil hati

F G C

kau lihat temanmu berpasangan

Am F

dan bergandengan tangan

G C

kuyakin kau disana bertahan

[Reff]

F G

dan walau jarak

C Bm Am

kini memisahkan kita

F G C

..tapi ku takkan goyah

F G

dan ku percaya..

C Bm Am

semua kan indah pada waktunya

F

kita kan bisa berdua

G

satu atap bahagia

C

bahkan tuk selamanya..

F G

dan walau jarak

C Bm Am

kini memisahkan kita

F G C

..tapi ku takkan goyah

F G

dan ku percaya..

C Bm Am

semua kan indah pada waktunya

F

kita kan bisa berdua

G

satu atap bahagia

C

bahkan tuk selamanya..

F

kita kan bisa berdua

G

satu atap bahagia

F

kita kan bisa berdua

G

satu atap bahagia

C

bahkan tuk selamanya..

