Jessica Mila Dilamar Yakup Hasibuan di Pinggir Pantai, Vidi Aldiano: Congratulations

TRIBUNNEWS.COM - Artis Jessica Mila sedang berbahagia, pasalnya ia baru saja dilamar sang kekasih, Yakup Hasibuan di pinggir pantai.

Kabar bahagia ini dibagikan sahabat Jessica Mila, Vidi Aldiano lewat unggahan di Instagram pribadinya @vidialdiano, Minggu (21/8/2022).

Dalam postingannya, Yakup Hasibuan terlihat berlutut di hadapan Jessica Mila sambil menyodorkan kotak berisi cincin.

Lalu Yakup bertanya apakah perempuan yang akrab disapa Mila itu mau menikah dengannya.

Jessica Mila sontak mengiyakan lamaran Yakup Hasibuan.

"Will you marry me?" tanya Yakup Hasibuan kepada Jessica Mila.

Baca juga: Isu Bakal Dinikahi Yakup Hasibuan Tahun Depan, Jessica Mila Minta Doa: Semoga Berjalan Baik

"Yes," jawab Jessica Mila.

"She said yes," ucap Yakup kepada semua orang yang hadir dalam acara tersebut.

Tak lupa, Vidi Aldiano mengucapkan selamat untuk Jessica Mila dan Yakup Hasibuan.

Suami Sheila Dara ini juga mendoakan yang terbaik untuk hubungan mereka.