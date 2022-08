Momen Romnatis Jessica Mila Dilamar Yakub Hasibuan di Pinggir Pantai

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang sinetron dan film Jessica Mila dilamar sang kekasih, Yakub Hasibuan.

Kabar Jessica Mila dilamar viral di media sosial, setelah Vidi Aldiano mengunggah video di instagram berisi momen Mila dilamar Yakub Hasibuan.

Dari video tersebut, terlihat Jessica Mila dilamar mengenakan gaun putih berdiri sendiri disebuah tanah lapang berumput dengan latar belakang pantai diiringi suara merdu dari Tulus.

Terlihat sosok pria yang diketahui Yakub Hasibuan, kekasih Jessica Mila menghampiri dan berlutut di depan pesinetron Ganteng Ganteng Serigala itu sambil menunjukan sebuah cincin.

"Will you marry me?," ucap Yakub Hasibuan kepada Jessica Mila, dalam video yang diunggah Vidi Aldiano, dikutip Wartakotalive.com, Senin (22/8/2022).

Wanita berusia 30 tahun itu terlihat mengangguk usai Yakub mengajaknya menikah.

"She said yes guys," ucap Yakub Hasibuan yang dibalas gemuruh ungkapan kebahagiaan dari teman-temannya yang hadir saat melamar Jessica Mila.

Aksi Yakub Hasibuan saat melamar Jessica Mila.

Yakub Hasibuan pun tersenyum setelah ajakannya menikah diterima oleh Jessica Mila dengan berurai air mata.

Diberitakan sebelumnya, Jessica Mila memang setahun belakangan ini menjalin cinta dengan Yakub Hasibuan, yang diketahui adalah anak dari pengacara kondang Otto Hasibuan.

Jessica Mila dan Yakub Hasibuan pun terlihat sering mengunggah foto dan video mesranya di media sosial selama mereka berpacaran.