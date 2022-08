Ray Prasetya Cium Pipi Bunga Citra Lestari Saat Konser, Reaksi BCL hingga Netizen Lapor Ariel NOAH

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar video ketika Raynald Prasetya mencium Bunga Citra Lestari dalam konser internasional di Singapura.

Video tersebut beredar di sosial media TikTok dan Instagram sejak Senin (22/8/2022) pagi.

Dalam beberapa video yang beredar terlihat Ray Prasetya mengambil kesempatan menyium pipi BCL saat keduanya berduet.

Keduanya saat itu membawakan lagu 'Aku dan Dirimu' yang biasanya dibawakan BCL bersama Ari Lasso.

BCL dan Ray Prasetya sempat terlihat bertatap-tatapan sembari saling memegang tangan satu sama lain, sesekali Ray menyium tangan BCL.

Menjelang akhir lagu, Ray Prasetya meminta istri almarhum Ashraf Sinclair ini buat melihat ke arah belakang, kemudian Ray kemudian mengambil kesempatan mengecup pipi ibu satu anak tersebut.

Reaksi BCL

Bunga Citra Lestari atau BCL saat ditemui dalam konferensi pers rencana konser internasional di Singapura, di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2022). (tribunnews.com/ Fauzi Nur Alamsyah)

Bagaimana reaksi BCL?

BCL sempat terkejut sembari tertawa, ia juga sempat menepuk pundak Ray Prasetya diiringi riuh teriakan penonton.

Video Ray Prasetya cium BCL itu langsung heboh lantaran perbedaan usia keduanya yang cukup jauh.

Netizen pun ramai-ramai melapor pada Ariel NOAH.

Dalam unggahan Instagramnya, Ray sudah mengisyaratkan akan beduet dengan BCL. Ia mengunggah foto bersama dengan BCL saat sedang bernyanyi.

"Will be performing on @bclsinclair first internasional concert 'Blossom'," kaya Ray dikutip Tribunnews.com, Senin (22/8/2022).