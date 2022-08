Selama Ini Jadi Drummer BCL, Ray Prasetya Sempat Curi Kesempatan Kecup Pipi Sang Diva

Laporan Wartawan Tribunnwws.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Raynald Prasetya selama ini hanya berada di belakang penampilan Bunga Citra Lestari (BCL) sebagai drummer, kini namanya jadi pembicaraan.

Hal itu karena ia mencuri-curi kesempatan untuk mengecup pipi Bunga Citra Lestari dalam sebuah konser di Singapura.

Ray sapaan akrabnya tampil duet dengan BCL membawakan lagu Aku dan Dirimu yang biasa dibawakan BCL bersama Ari Lasso.

Dalam penampilan tersebut, Ray nampak tak canggung memegang dan menyium tangan sang diva.

Ray pun membuat heboh penonton ketika ia mengecum pipi BCL, ketika itu ia mengelabui BCL dengan menunjuk sesuatu.

Ketika BCL menoleh kearah yang ditunjuk Ray langsung dengan sigap mengecup pipinya dan membuat penonton heboh.

Rupanya ini bukan kali pertama Ray tampil bersama BCL.

Di beberapa unggahannya terlihat Ray kerap diajak BCL untuk menjadi pasangan duetnya.

Bahkan keduanya kerap berfoto bersama dan memperlihatkan keakraban mereka meski terpaut usia cukup jauh.

Ray Prasetya tampil bersama Bunga Citra Lestari di atas panggung.

Dalam unggahan Instagram beberapa waktu lalu Ray sudah mengisyaratkan akan beduet dengan BCL.

Ia mengunggah foto bersama dengan BCL saat sedang bernyanyi.

"Will be performing on @bclsinclair first internasional concert 'Blossom'," kaya Ray dikutip Tribunnews.com, Senin (22/8/2022).