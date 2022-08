Deretan Rekor yang Dibuat BLACKPINK dengan Single Pink Venom

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK melalukan comeback pada 19 Agustus 2022 lewat single Pink Venom.

Dengan single pra-rilis tersebut sebelum meluncurkan full albumnya, BLACKPINKeraih sederet rekor terbaru.

Musik video single Pink Venom hanya dalam waktu 24 jam telah ditonton sekitar 86.228.516 penayangan di YouTube, tetapi jumlah penayangan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak YouTube-nya.

Terkini, pada 22 Agustus 2022, YouTube secara resmi mengkonfirmasi bahwa musik video Pink Venom telah mengumpulkan lebih dari 90,4 juta tayangan dalam 24 jam pertama.

Dengan begitu pencapaian ini menjadi video yang paling banyak ditonton dalam 24 jam setelah rilis selama 2022, dan debut video musik terbesar BLACKPINK yang pernah ada.

Sekaligus mengambil alih rekor mereka sendiri dari single How You Like That yang dirilis pada 2020.

Pink Venom sekarang memperpanjang rekor BLACKPINK untuk jumlah penayangan tertinggi yang pernah dicapai oleh musik video artis wanita dalam 24 jam pertama.

Single Pink Venom juga mendapatkan tempat di tiga besar debut video musik 24 jam terbesar dalam sejarah YouTube.

Selain itu sejak dirilis beberapa hari yang lalu, Pink Venom telah menyapu tangga lagu iTunes di seluruh dunia.

BLACKPINK langsung jadi trending 1 setelah rilis single Pink Venom. (Kompas.com/AllKpop)

Hingga menjadi lagu berbahasa Korea pertama dalam sejarah yang menduduki puncak tangga lagu Global Top Songs Spotify, dan melewati 100 juta tampilan hanya dalam waktu 29 jam.

Minggu depan, BLACKPINK akan menampilkan single Pink Venom di MTV Video Music Awards 2022.

Kemudian grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini akan merilis album kedua mereka bertajuk BORN PINK pada 16 September 2022.

Selanjutnya BLACKPINK akan mulai melakukan tur konser pada Oktober 2022 hingga pertengahan 2023 dengan menyambangi 27 kota yang ada di dunia.