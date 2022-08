Merasa Hubungan Mulai Toxic, Thariq Halilintar dan Fuji Sempat Putus, Ini Alasan Mereka Balikan

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Fuji rupanya tak berjalan mulus.

Keduanya sempat putus karena merasa hubungan mereka jalani mulai toxic.

"Kemarin itu sempat putus, tiga minggu, hampir sebulan," kata Thariq dikutip dari YouTube Axel Matthew Thomas.

Selama itu, diakui adik Atta Halilintar itu, tak berkomunikasi dengan Fuji.

"Sempat enggak kontak-kontakan," lanjut Thariq.

Kala itu, Thariq merasa ada hal yang tak disukainya dari adik ipar almarhum Vanessa Angel itu. Begitu juga sebaliknya.

Mereka sama sekali tak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk pisah.

"Ada suatu hal yang dia enggak suka banget dari aku, dan aku enggak suka banget dari dia, somehow kita enggak ketemu jalan keluarnya," ujar Thariq.

Baca juga: Dikabarkan Lamar Fuji, Thariq Halilintar Beri Klarifikasi dan Sebut akan Ada Kejutan di 9 September

"Akhirnya, wah ini enggak bisa nih, kita enggak bisa disatuin bareng, malah jadi toxic to each other, kita sempet ngerasain kayak gitu," kata Thariq.

Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa hubungan tersebut layak untuk diperjuangkan.