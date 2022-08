Chord Siang Seberang Istana - Iwan Fals: Sombong Melangkah Istana yang Megah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Siang Seberang Istana, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Siang Seberang Istana ini termuat di album Sugali yang dirilis 1984, silam.

Lirik lagu Siang Seberang Istana ini mengisahkan tentang potret perbedaan kelas sosial yang jauh, antara si kaya dan si miskin.

Inilah Chord Siang Seberang Istana - Iwan Fals

[Intro:]

Em C Em C

Am Em

.

[Verse I:]

Em

Seorang anak kecil bertubuh dekil

Bm C Em

Tertidur berbantal sebelah lengan

D C Em

Berselimut debu jalanan

.

Em

Rindang pohon jala menunggu lelah

Bm C Em

Kawan setia sehabis bekerja

D C Em

Siang di seberang sebuah istana

D C Em

Siang di seberang Istana sang raja

.

[Reff:]

C D G Em

Kotak semir mungil dan sama dekil

C D G Em

Benteng rapuh dari lapar memanggil

C D G Em

Gardu dan mata para penjaga

C D

saksi nyata..

F Em

yang sudah terbiasa

.

[Verse II:]

Em

Tamu negara tampak terpesona

Bm C Em

Mengelus dada gelengkan Kepala

D C Em

Saksikan perbedaan yang ada

.

[Reff:]

C D G Em

Sombong melangkah istana yang megah

C D

Seakan meludah

G Em

di atas tubuh yang resah

C D G Em

Ribuan jerit di depan hidungmu

C D

Namun yang ku tau..

F Em

Tak terasa mengganggu

.

[Interlude:]

Em Bm C Em

Em Bm C Bm

C Am Em

D C D Em

.

[Reff:]

C D G Em

Kotak semir mungil dan sama dekil

C D G Em

Benteng rapuh dari lapar memanggil

C D G Em

Gardu dan mata para penjaga

C D

Saksi nyata..

F Em

Yang sudah terbiasa

.

C D G Em

Sombong melangkah istana yang megah

C D

Seakan meludah

G Em

di atas tubuh yang resah

C D G Em

Ribuan Jerit di depan hidungmu

C D

Namun yang ku tau..

F Em

Tak terasa mengganggu

.

[Reff:]

C D G Em

Kotak semir mungil dan sama dekil

C D G Em

Benteng rapuh dari lapar memanggil

C D G Em

Gardu dan mata para penjaga

C D

Saksi nyata..

F Em

Yang sudah Terbiasa

.

C D G Em

Sombong melangkah istana yang megah

C D

Seakan meludah

G Em

di atas tubuh yang resah

C D G Em

Ribuan Jerit di depan matamu

C D

Namun yang ku tau..

F Em

Tak terasa mengganggu..

.

[Ending:]

Em

Gema adzan ashar sentuh telinga

Bm C B

Buyarkan mimpi si kecil yang tadi

.

Em Bm

Dia berdiri malas melangkahkan kaki

Am

Diraihnya mimpi..

C B Em

Digenggam tak dilepaskan.. lagi

.

[Outro:]

Em Bm C Em

Em Bm C Em

(Tribunnews.com)