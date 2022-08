Daftar 11 Penghargaan yang Diterima Angelina Jolie di Dunia Peran

TRIBUNNEWS.COM - Angelina Jolie Voight atau dikenal sebagai Angelina Jolie adalah aktris asal Amerika Serikat yang telah membintangi sejumlah film.

Selain bermain di film populer, Angelina Jolie juga telah menerima banyak penghargaan, sebagai nominasi atau sebagai pemenangnya.

Pada akhir 90-an lalu, ia pertama kali menang dalam Hollywood Foreign Press Association sebagai Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television.

Lalu, di tahun yang sama, ia juga memenangkan Best Supporting Actress dari Broadcast Film Critics Association.

Lebih lengkapnya, berikut ini beberapa penghargaan yang ia menangkan selama kariernya di layar lebar

1. Hollywood Foreign Press Association - Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television

2. Broadcast Film Critics Association - Best Supporting Actress

3. Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Best Supporting Actress

4. Screen Actors Guild - Best Female Actor in a Supporting Role

5. Hollywood Foreign Press Association - Best Performance by an Actress in a Motion Picture (Nominasi)