Daftar Film yang Dibintangi Angelina Jolie, Wanted hingga Maleficent

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar film yang dibintangi aktris Angelina Jolie.

Angelina Jolie Voight atau kerap dikenal Angelina Jolie merupakan aktris asal Amerika Serikat yang telah membintangi banyak film.

Ia memulai kariernya di dunia layar lebar sejak tahun 1982 dengan membintangi film Lookin' Get Out.

Nama Angelina Jolie pun makin dikenal hingga membintangi film-film yang populer, seperti Wanter (2008), Maleficent, hingga Eternals (2021).

Tak hanya membintangi film, ia juga menjadi pengisi suara di film animasi terkenal, Kung Fu Panda, sebagai Tigress.

Angelina Jolie juga dinobatkan sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood.

Merangkum IMDb, berikut ini daftar film yang dibintangi Angelina Jolie

- Lookin' to Get Out (1982)

- Hackers (1995)

- George Wallace (1997)