Chord Gitar Nobitasan - Terluka: Kau Pergi Tinggalkan Diriku Sendiri

Kunci Gitar Nobitasan - Terluka

[Intro] C..Am..F..G..

C

disaat ku berharap

Am

hanya engkau yang terbaik

F

untuk diriku.. hanya untukku

G

dan untuk selamanya..

C

dan kini telah sirna

Am

setelah kau meninggalkan semua mimpi-mimpiku

F

kau siakan diriku yang sangat mencintai

G

dan menyayangi dirimu

*)

F G C

..dulu kau bilang sayang (akan selalu cinta)

F G C

..dan takkan tinggalkan (diriku sendiri)

F G C

..Semua janji manismu

F

kini menjadi luka yang takkan..

G

pernah menghilang..

[Reff]

C G Am

Kau pergi tinggalkan diriku sendiri

F G

kau hancurkan semua mimpi-mimpiku

C G Am

Kini ku terluka dengan janji manismu

F G

ku berharap semua tak kembali lagi

(C)

pada diriku

[Musik] C..Am..F..G

==Kembali ke : *), Reff

[Musik] C G Am..F..G..[2x]

Am F

kau telah sia-siakan diriku

C G

yang tulus mencintai dirimu..

Am F C

kini tak ada lagi canda tawamu

G Am F C G

yang dulu buatku bahagia wo.. oh ho..

Am F C G

ye.. wo.. oh ho..

==Kembali ke Reff

