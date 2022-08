Ammar Zoni Ungkap Nama dan Arti Anak Keempat, Diambil dari Bahasa Minang

Ammar Zoni bersama anak keempat - Irish Bella melahirkan anak keempat berjenis kelamin perempuan pada Selasa (23/8/2022).Irish Bella mengungkapkan arti nama putrinya yang kerap ditulis dalam Instagram pribadi miliknya dengan sebutan the queen is born. Apa artinya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Ammar Zoni dan Irish Bella tengah diselimuti kebahagiaan usai dikaruniai anak keempat berjenis kelamin perempuan.

Anak keempat Ammar dan Irish diketahui lahir pada 23 Agustus 2022 dengan berat 3,49 kilo dan panjang 51,5 cm.

Lahir dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, Irish Bella mengungkapkan arti nama putrinya yang kerap ditulis dalam Instagram pribadi miliknya dengan sebutan the queen is born.

"Saya menulis itu the queen is born, queen is born, queen di sini adalah perempuan, ratu di mana dia harus bersanding dengan seorang raja yang artian itu pemikiran sama dia nantinya," kata Ammar Zoni saat menggelar konferensi pers di Rumah Sakit Bina Medika Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/8/2022).

Ammar Zoni menambahkan bahwa nama yang diberikannya adalah sebuah doa dari orangtua untuk masa depan sang anak.

"Karena saya percaya ketika anak perempuan lahir atau anak laki-laki di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya, jodoh doa, dan keinginan saya putri saya bisa jadi ratu yang nantinya bisa mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberi tahta mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya setelah istri saya pastinya," kata Ammar Zoni.

Lebih lanjut, Ammar Zoni membocorkan nama tengah putrinya yang diambil dari bahasa Minang yang memiliki arti perempuan karismatik.

"Saya bocorin nama tengah Sabai, dalam bahasa Minang itu adalah seorang perempuan punya karismatik, punya aura yang luar biasa, dan teman-teman pasti tahu cerita rakyat Sabai dan Alul seperti Mulan Indonesia," terang Ammar Zoni.

"Saya mau menempatkan dia seperti sangat lembut, penyayang keluarga, dia menjadi ganas saat orang yang disayanginya itu tersakiti, jadi saya ingin naro nama dia," lanjutnya.

Ammar Zoni maupun Irish Bella berharap nama yang diberikannya menjadi pengiring sang putri untuk tetap berada dalam lindungi Allah.

Ammar sendiri tidak membeberkan nama lengkap sang anak, namun ia mengatakan putrinya memiliki 3 suku kata dengan dua kata terakhir Sabai Akbar.

"Saya ingin menaruh nama dia, dia akan menjadi seorang perempuan yang independen dan dia akan menjadi wanita yang betul-betul ya iman. Mahallah intinya gitu, berkelas," harap Ammar Zoni.

"Jadi saya kasih nama Sabai Akbar. Nama depannya itu P," pungkasnya.