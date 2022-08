TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Permainan Menunggu - For Revenge di dalam artikel ini.

Lagu Permainan Menunggu telah dirilis For Revenge pada 31 Desember 2021 di kanal YouTubenya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Permainan Menunggu - For Revenge:

Intro : F Am F Am

F

. . waktu yang terlewati

Am

tinggalkan sebuah rasa begitu berarti

F

. . ku coba menghindar namun tak ada

Am

tempat semua mengingatkanku pada dirimu

* )

G Am

. . mata sulit terpejam

F

permainan menunggu . .

G Am

jantung berdegup kencang

F

permainan menunggu . .

Reff i :

Am C

. . tak pernah ada

G

rasa yang sama

F

walau terus mencari

G

tak mungkin tergantikan

Am C

. . tak pernah ada

G

rasa yang sama

F

walau terus menjauh

G

tak mungkin terlupakan

F

. . waktu tak henti permainkan aku

Am

. . hari terus berlalu ini semakin seru

F

dan kau tetap di benakku

F

ku pertahankan langkahku

Am

dalam setiap luka

Am

tak terbesit tuk mengalah

( - G )

walau mungkin kan kecewa

Kembali ke : * ) . reff i

F G

. . jangan hilang tak kembali

G

jangan hilang tak kembali

F G

. . jangan hilang tak kembali

F G F G

jangan hilang tak kembali! . . .

reff ii :

Am C

. . tak pernah ada

G

rasa yang sama

F

terus mencari

- G

tak mungkin dapat tergantikan

Am C

. . tak pernah ada

G

rasa yang sama

F

terus menjauh

- G

tak mungkin dapat kulupakan

Am C G

. . kembalilah seperti saat

F G

kau memintaku . . . untuk pulang

Am C G

. . kembalilah seperti saat

F G Am

kau memintaku . . . untuk terjaga . .

iki chord asline gan . . . .

intro : Bb Dm Bb Dm

Bb

. . waktu yang terlewati

Dm

tinggalkan sebuah rasa begitu berarti

Bb

. . ku coba menghindar namun tak ada

Dm

tempat semua mengingatkanku pada dirimu

* )

C Dm

. . mata sulit terpejam

Bb

permainan menunggu . .

C Dm

jantung berdegup kencang

Bb

permainan menunggu . .

Reff i :

Dm F

. . tak pernah ada

C

rasa yang sama

Bb

walau terus mencari

C

tak mungkin tergantikan

Dm F

. . tak pernah ada

C

rasa yang sama

Bb

walau terus menjauh

C

tak mungkin terlupakan

Bb

. . waktu tak henti permainkan aku

Dm

. . hari terus berlalu ini semakin seru

Bb

dan kau tetap di benakku

Bb

ku pertahankan langkahku

Dm

dalam setiap luka tak terbesit tuk mengalah

( - C )

walau mungkin kan kecewa

Kembali ke reff

Bb C

. . jangan hilang tak kembali

C

jangan hilang tak kembali

Bb C

. . jangan hilang tak kembali

Bb C Bb C

jangan hilang tak kembali! . . .

reff ii :

Dm F

. . tak pernah ada

C

rasa yang sama

Bb

terus mencari

- C

tak mungkin dapat tergantikan

Dm F

. . tak pernah ada

C

rasa yang sama

Bb

terus menjauh

- C

tak mungkin dapat kulupakan

Dm F C

. . kembalilah seperti saat

Bb C

kau memintaku . . . untuk pulang

Dm F C

. . kembalilah seperti saat

Bb C Dm

kau memintaku . . . untuk terjaga . .

(Tribunnews.com)

