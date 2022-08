Lirik dan Chord Gitar Lagu Orang yang Sama - Virgoun: Ku Temukan Arti Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Orang yang Sama dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Orang yang Sama dinyanyikan oleh penyanyi Virgoun.

Virgoun merilis video klip lagu Orang yang Sama pada 15 April 2021.

Lirik dan Chord Orang yang Sama - Virgoun

C Em F

Teringat lagi hal yang buat hatiku

Em Am Dm G

Jatuh cinta dengan hebat nya padamu

C Em F

Hingga kini ku belum mampu percaya

G C

Kau miliku selama nya

C F G Em Am

Ku temukan arti cinta

Bb Am

Di waktu hidup dengan mu

G

Yang tak terduga..

F G Em Am

Seperti nadi mu yang selalu denyutkan setia

Dm G Am

Aku bahagia menjadi pemiliknya

C Em F G Em Am

Bagaimana bisa.. aku jatuh cinta

Bb

Berulang kali..

G C

Berulang kali pada orang yang sama

C Em F

Terima kasih kau tetap di sampingku

Em Am Dm G

Di tengah kencang badai hidup menerpa..

C Em F

Saat dunia memaksa mu tuk pergi

G C

Kau tetap setia..

C F G Em Am

Ku temukan arti cinta

Bb Am

Di waktu hidup dengan mu

G

Yang tak terduga..

G Em F G

Bila Waktu izinkan kita menua bersama

Dm G Am

Dimataku indah mu tetap lah sama

C Em F G Em Am

Bagaimana bisa.. Aku jatuh cinta

Bb

Berulang kali..

G F

Berulang kali pada orang yang sama

Int. C Em F G

C F G Em Am

Ku temukan arti cinta

Bb Am

Di waktu hidup dengan mu

G

Yang tak terduga..

F G Em Am

Seperti nadi mu yang selalu denyutkan setia

Dm G Am

Aku bahagia menjadi pemiliknya

C Em F G Em Am

Bagaimana bisa kau titipkan cinta

Bb G

Pada aku yang jauh dari sempurna

G Em F G

Bila Waktu izinkan kita menua bersama

Dm G Am

Dimataku indah mu tetap lah sama

C Em F G Em Am

Bagaimana bisa.. Aku jatuh cinta

Bb

Berulang kali..

G F

Berulang kali pada orang yang sama

