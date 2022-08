Chord Kuda Coklatku - Iwan Fals: Temanku Seperjalanan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kuda Cokelatku, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Kuda Coklatku ini termuat di album Iwan Fals yang bertajuk Keseimbangan, dirilis pada 2010 silam.

Lirik Kuda Coklatku ini mengisahkan tentang kebersamaan Iwan Fals dengan sebuah motor yang ia miliki.

Inilah chord Kuda Coklatku dari Iwan Fals

Intro : E

E B E

di atas punggungmu pasrahkan diri berlari menembus hari

B E

kupercaya hidup bernilai untuk saling melayani

B E

temanku kuda coklatku aku butuh kaupun butuh aku

Em A E

temanku kuat tubuhmu matamu ramah menyapa setiap orang

A B E

hidup memang sementara tapi karya selamanya

A B E

yok berpacu mengisi waktu meraih cita-cita

A B E

temanku kuda besiku panas dan hujan bukan halangan

A B A E

temanku seperjalanan menjawab pertanyaan yang panjang

Musik : E

A E Bm E A B E

A Bm E

A B E

bersama angin mendekap dingin tidak berlebih tidaklah kurang

A B E

walau terkadang masuk kelubang lubang jalanan ah memang sialan

A B E

temanku kuda coklatku aku butuh kaupun butuh aku

A B A

kuda coklatku kuda besiku temani aku diperjalanan

musik : G C D G C D G E

G C D G

temanku kuda coklatku menjawab pertanyaan yang panjang

C D G

kuda coklatku kuda besiku panas dan hujan bukan halangan

C D G

temanku kuda coklatku ayo berlari sepanjang musim

C D C

kuda coklatku kuda besiku temani aku diperjalanan

