Lirik Lagu dan Terjemahan Talk That Talk - TWICE: Tell Me What You Want, Tell Me What You Need

Poster mini album ke-11 TWICE, Between 1&2. Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Talk That Talk-TWICE. TWICE resmi comeback dengan mini album Between 1&2, Jumat (26/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Talk That Talk milik TWICE.

Girlgroup di bawah naungan JYP Entertainment, TWICE, resmi comeback dengan mini album ke-11 berjudul Between 1&2.

Pada Jumat (26/8/2022), TWICE merilis video musik untuk song title mereka, Talk That Talk.

Dikutip dari Soompi, Talk That Talk adalah lagu bergaya '90-an dengan melodi yang menyegarkan dan mengasyikkan.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Talk That Talk dari TWICE:

Baca juga: JYP Entertainment Umumkan TWICE Cetak Rekor Baru, Pre-oder Album BETWEEN 1&2 Lampaui 1 Juta Stok

Lirik Lagu Talk That Talk-TWICE

[Verse 1: Nayeon, Tzuyu, Mina & Momo]

Nal boneun eyes, ssik unneun lips

Mame deulji, I like it (Oh, yeah)

Ne A to Z kkwae dalkomhae (That's right)

But I wanna skip (Just skip)

Deo gyeoljeongjeogin thing (That thing)

Bonnoneul wonhae bingbing dollin

Seoron ttawi malgo (I mean, I word)

[Refrain: Sana, Dahyun, Chaeyoung & Momo]

Deo deo deo deo deo deo boyeojwo (Boyeojwo)

Neo neo neo neo neo neol allyeojwo (Allyeojwo)

Jigeum nan need some hints

Chaeugo isseo neoran crosswords (Crosswords)

Beep, beep, beep, beep, beep, the time is up

Nan imi al gеot gatjiman

Ne moksoriro baro deutgo sipeundе

[Pre-Chorus: Tzuyu & Jeongyeon]

Baby, nae dabeun ppeonhajana, yes or yes?

Milgeona danggineun gwaenhan sigan nangbineun sileuni?

Gwagamhage say it now, wonhae, one to ten

Sijakaebolkka right now

[Chorus: Jihyo, Sana]

Tell me what you want

Tell me what you need

A to Z, da malhaebwa

But sijageun ireoke hae

Talk that talk, ttak han madi

Talk that talk, L-O-V-E

Deullyeojwo, ooh

Now, now, now, now, now, yeah

(Yeah, turn it up)