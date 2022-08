Setelah Dilamar Jess No Limit, Begini Harapan Sisca Kohl

Sisca Kohl (kiri) dan Jess No Limit (kanan) - Harapan Sisca Kohl setelah dilamar Jess No Limit.

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber gaming Jess No Limit resmi melamar kekasihnya, yang tak lain adalah konten kreator TikTok, Sisca Kohl.

Setelah dilamar, Sisca Kohl berharap bisa menua bersama Jess No Limit.

"Let's grow old together (mari menua bersama) ya," ucap Sisca Kohl sambil menatap Jess No Limit, dikutip dari YouTube Jess No Limit, Kamis (25/8/2022).

"Amin," ucap Jess No Limit yang kemudian diikuti oleh Sisca.

Dalam kesempatan yang sama, Jess No Limit mengungkap alasan mantap akan menikahi Sisca Kohl.

Jess merasa yakin untuk memilih Sisca sebagai calon istrinya karena sikap sang kekasih yang perhatian dan pengertian padanya.

Selain itu, Jess No Limit mengungkapkan sosok Sisca Kohl yang selalu menjaga perasaannya.

"Sisca itu orang yang paling perhatian sama aku gitu," kata Jess.

"Terus Sisca itu juga orang yang paling pengertian ke aku. Terus dia selalu menjaga perasaan aku," sambungnya.

Momen Jess No Limit Melamar Sisca Kohl