Chord Gitar Aku Cinta Kau dan Dia - Ahmad Dhani: Sekali Lagi Maafkanlah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Dhani.

Kunci gitar Aku Cinta Kau dan Dia - Ahmad Dhani

[Intro] D Gm D Gm-C

D Gm D Gm-Bb….

D

hancur hatiku

D

mengenang dikau

Am

Menjadi keping-keping

Em

setelah kau pergi

Gm

tinggalkan kasih sayang,

Bm F#

yang pernah singgah

Bm E

antara kita….

A

masihkah ada, sayang itu….

D

memang salahku yang tak pernah bisa

Am

meninggalkan dirinya

Em

tuk bersama kamu

Gm

walau tuk trus bersama

Bm F#

kan ada hati

Bm E

yang kan terluka

A A

dan ku tahu, kau tak mau

[Reff]

D F#

sekali lagi maafkanlah,

Bm Am G F#m Em A

karna aku uu uu cinta kau dan dia….

D F# Bm Am G

maafkanlah, ku tak bisa aa aa

F#m Em A

tinggalkan dirinya….

[Int] D

D

mungkin tak mungkin tuk terus bersama

Am

jalani semua cinta

Em

yang tlah dijalani

Gm

tapi bila itu yang

Bm F# Bm E

kau pikir yang ter-baik untukmu

A

bahagiaku, untuk dirimu….

[Reff]

D F#

sekali lagi maafkanlah,

Bm Am G F#m Em A

karna aku uu uu cinta kau dan dia….

D F# Bm Am G

maafkanlah, ku tak bisa aa aa

F#m Em A

tinggalkan dirinya….

D Gm D Am

simpan sisa-sisa, cerita cinta berdua

D Gm D Am

walau tak tersisa, cerita cinta berdua

D Gm

still I have, in my eyes

D Gm

still I have forever….….

(Tribunnews.com)