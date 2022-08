PROFIL Tom Felton, Aktor Pemeran Draco Malfoy di Film Harry Potter

TRIBUNNEWS.COM - Thomas Andrew Felton, atau yang biasa dikenal sebagai Tom Felton, adalah seorang aktor asal Inggris yang dikenal karena perannya sebagai Draco Malfoy dalam serial film Harry Potter.

Tom Felton mulai muncul di film Harry Potter sejak usianya 13 tahun.

Mengutip thefamouspeople.com, Tom Felton lahir di Inggris, 22 September 1987.

Ia sudah mulai berakting sejak usia dini, muncul di beberapa iklan.

Tom Felton membuat debut filmnya pada usia 10 tahun dalam film komedi fantasi Inggris-Amerika 1997 'The Borrowers.'

Pada tahun 2001, ia meraih popularitas global untuk perannya sebagai Draco Malfoy dalam 'Harry Potter and the Philosopher's Stone'.

Felton awalnya mengikuti audisi untuk peran Harry Potter dan Ron Weasley.

Setelah sukses dalam film seri, ia muncul di beberapa serial TV seperti 'Labyrinth', 'Full Circle', dan 'Murder in the First'.

Film lain yang pernah dibintanginya yaitu 'The Apparition', sebuah film thriller horor supernatural, di mana ia muncul sebagai Patrick, seorang mahasiswa yang berjuang melawan kekuatan supernatural.

Ia juga berperan dalam 'Against the Sun', sebuah film drama bertahan hidup, di mana ia memainkan peran sebagai Tony Pastula, seorang Penerbang Angkatan Laut AS.