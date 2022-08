Ardhito Pramono, Dewa 19 Ft Ello hingga FUR Bakal Meriahkan Hari Kedua The Sounds Project Vol.5

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari pertama festival musik The Sounds Project sukses digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/8/2022).

Musisi Tanah Air dan internasional seperti Pamungkas, Sisitipsi, Rizky Febian dan The Walters sukses membuat penonton yang hadir berjoget dan bernyanyi bersama.

Selanjutnya line up The Sounds Project Vol.5 hari kedua tak kalah seru dari sebelumnya.

Dewa 19 akan memeriahkan panggung Stage The Sounds Project bersama Ello, namun sebelumnya ada grup musik dari Inggris, FUR akan tampil di panggung yang sama.

Sedangkan Nadin Hamizah, Ardhito Pramono akan tampil di stage Bon Cabe ditutup dengan penampilan Hinda.

Nidji, The Panturas, Fiersa Besari akan menggung di stage Authenticity dan musisi lainnya.

Sedangkan stage Garden akan dibuka oleh penyanyi solo Gangga hingga Pemuda Sinar Mas.

Berikut line up penyanyi yang akan memeriahkan hari kedua The Sounds Project Vol.5.

Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Barasuara, Danilla, Dewa 19 Ft Ello, Fiersa Besari, Float, Four Twnty, FUR (UK), Gangga, Hindia, Idgitaf, Isyana Sarasvati, Jono & Joni, Nadin Amizah, NDX AKA, Nidji, Pemuda Sinarmas, Prince Husein, ity Club, The Changcuters, The panturas, The Upstairs, Vieratale.

Sebagai informasi tambahan, penonton wajib menukarkan terlebih dahulu tiket sebelum memasuki area konser dan akan mendapatkan tanda pengenal. Penukaran tiket sendiri telah dibuka pada pukul 10.00 - 22.00 WIB.

Sedangkan pintu masuk area konser akan dibuka pukul 14.30 WIB.

Selain itu penonton yang membeli tiket secara online wajib mengunduh pembelian tiket sebelum menukarkan di tiket box yang telah tersedia.

Tiket yang valid akan ditukarkan dengan wistban sebagai akses memasuki area konser. Diharapkan bagi para penonton untuk menukarkan tiket jauh sebelum acara berlangsung untuk mengurai kerumunan.