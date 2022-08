Chord Penari Jalanan - Iwan Fals KPJ: Penari Jalanan yang Terbuang Dijalanan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Penari Jalanan, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals bersama Kelompok Penyanyi Jalanan atau KPJ.

Lagu Penari Jalanan ini termuat di album KPJ, album kolaborasi Iwan Fals dengan kawan-kawannya sesama pengamen yang tergabung dalam Kelompok Penyanyi Jalanan yang dirilis pada 1985, silam.

Inilah Chord Penari Jalanan

G C G

Berbedak dan bergincu

G C G

Menutupi mukanya yang berkerut

D C

Selendang biru dipundaknya

D C

Melengkapi dandanannya

D C G

Seorang penari jalanan

G C G

Menawarkan senyumnya

G C G

Pada orang yang melingkarinya

D C

Menari dan menyanyi

D C

Diiringi gamelang tua

D C D C G

Sementara anaknya tertidur dibuai lagu ibunya

(*)

Em C

Penari jalanan yang terbuang dijalanan

Am C G

Menari dan menyanyi setiap malam

Em

Keringat menghapus bedakmu

D C

Tinggallah wajah yang tua

D C G

Diremangnya sinar lampu

G C G

Ketika anaknya terbangun

G C G

Dilihat ibunya masih menari

D C

Lalu dia tertidur kembali

D C

Berjanji pada diri sendiri

D C G

Kelak untuk menggantikan ibunya

KEMBALI KE (*)

