Deauz Curi Perhatian di Panggung EDM AS Lewat Single Make You Say

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deauz, duo DJ beranggotakan kakak beradik Johan dan Barnie, mencuri perhatian di panggung EDM Amerika Serikat sejak single baru mereka berjudul "Make You Say" dirilis.

Video klipnya hingga saat ini sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali.

Tak hanya itu, single hasil kolaborasi DJ kondang Zedd dengan vokal unik Maren Morris dan melibatkan musisi Charlie Puth, itu juga terpilih menjadi kampanye komersial Made on Ipad.

Bagi Deauz, itu merupakan prestasi yang membanggakan, baik sebagai individu maupun sebagai warga keturunan Indonesia di manca negara.

Jalan Johan dan Bernie dalam naungan Deauz di blantika musik dunia harus diakui tidaklah mudah.

“Kami hanya dua anak dengan mimpi liar yang ingin membuat musik yang membuat orang bahagia,” ujar Johan.

Baca juga: Rizky Febian Jadi Musisi Pembuka di The Sound Project Vol 5 Lewat Lagu Terlukis Indah

Di awal merintis karier mereka berkeliling di Asia, banyak menyerap budaya setempat dan menuntut mereka berpikir out of the box.

“Itu benar-benar mengajari kami pentingnya menerima budaya yang berbeda dan berpikir di luar kebiasaan,” timpal Barnie.

Kini mereka telah melakukan langkah luar biasa untuk menancapkan namanya di blantika musik dunia.