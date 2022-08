Fakta-Fakta Mick Jagger, Vokalis The Rolling Stones yang Melegenda

TRIBUNNEWS.COM - Simak fakta-fakta menarik tentang Mick Jagger, penyanyi yang melegenda hingga saat ini.

Mick Jagger merupakan vokalis band rock ternama The Rolling Stones.

Pentolan The Rolling Stones ini memiliki nama lengkap Michael Philip Jagger.

Awalnya The Mick Jagger memulai kariernya pada tahun 1960, sebagai penyanyi utama Little Boy Blue and the Blue Boys.

Baru kemudian pada tahun 1962, ia bergabung dengan The Rolling Stones.

Mick Jagger memiliki banyak fakta-fakta menarik di balik ketenarannya.

Fakta-fakta Menarik Mick Jagger, Dikutip Tribunnews dari Berbagai Sumber:

1. Mick Jagger Berteman Dekat dengan David Bowie

Mick Jagger ini diketahui berteman dekat dengan David Bowie karena memiliki hobi dan kesukaan yang sama.

Mengutip dari Kompas TV, Mick Jagger dan David Bowie ini diketahui sama sama menyukai dunia fotografi, musik dan masih banyak lagi.