Lirik Lagu dan Kunci Gitar Satu Frekuensi - Govinda, Chord Dasar Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan kunci gitar Govinda - Satu Frekuensi dengan chord dasar mudah dimainkan.

Lagu Satu Frekuensi diciptakan oleh Ade Govinda.

Lagu Satu Frekuensi dirilis pada 14 Februari 2022.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Frekuensi - Govinda :

[ Capo fret 1 ]

Intro : C..

C Dm

manusia.. pastilah punya mimpi..

Em

pastilah pakai hati..

Dm G

itulah.. intuisi dari

C Dm

manusia.. takkan bisa sendiri..

Em

butuh tempat berbagi..

F G

sejatinya kita be..gitu..

Reff :

F

selama kita berdua..

G C

di udara yang sama..

Am Dm

di sekata yang sama..

G Gm C

satu frekuensi yang.. sama..

F

selama kita berdua..

G E/G# E Am

di energi yang se..ta..ra..

Dm Em

rindunya pun sama..

F G C..

semoga akhirnya.. sehidup sesurga..

C Dm

dunia.. pastilah jadi saksi..

Em

jatuh bangunnya hati..

F G

kini aku syukuri.. cinta..

Reff :

F

selama kita berdua..

G C

di udara yang sama..

Am Dm

di sekata yang sama..

G Gm C

satu frekuensi yang.. sama..

F

selama kita berdua..

G E/G# E Am

di energi yang se..ta..ra..

Dm Em

rindunya pun sama..

F G C

semoga akhirnya.. sehidup sesurga..

Musik : F C D G

oo.. oo.. o..

Reff :

F

selama kita berdua..

G C

di udara yang sama..

Am Dm

di sekata yang sama..

G Gm C

satu frekuensi yang.. sama

F

selama kita berdua..

G E/G# E Am

di energi yang se..ta..ra..

Dm Em

rindunya pun sama..

F G C

semoga akhirnya.. sehidup sesurga..

Dm G C

kekal.. engkau di pelukku..

(Tribunnews.com)