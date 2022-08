Agensi LOONA Rilis Pernyataan Tentang Kesehatan Yeojin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Beredar video memeperlihatkan anggota termuda LOONA, Yeojin ambruk di atas panggung saat tampil di Mexico City.

Mengenai ini, Blockberry Creative selaku agensi membagikan pernyataan mengenai kesehatan Yeojin setelah dia pingsan.

"Yeojin untuk sementara mengalami masalah pernapasan setelah melakukan koreografi di konser di Mexico City, yang berada di dataran tinggi," kata agensi, dikutip dari Soompi, Selasa (30/8/2022).

Kini kondisinya sudah membaik apalagi tim medis yang cepat tanggap di lokasi.

"Dia dalam kondisi stabil setelah menerima perawatan segera dari tim medis di tempat," jelas agensi.

Lebih lanjut, fokus agensi saat ini adalah kesehatan Yeojin agar cepat pulih.

"Perusahaan akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan artis dan mendukung Yeojin agar dia dapat pulih secepat mungkin," ungkap agensi.

Diketahui, LOONA memulai tur dunia mereka di Los Angeles pada 2 Agustus, dan sejak itu mereka melakukan perjalanan untuk tampil di 13 kota di Amerika Serikat dan Meksiko.

Untuk September, LOONA akan tampil di bagian Eropa dari tur mereka.

Warganet menilai, padatnya jadwal tur konser LOONA menjadi penyebab Yeojin pingsan.

Tak sedikit pula dari penggemar prihatin bahkan mengkritik jadwal tur konser LOONA.