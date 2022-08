Chord Besar dan Kecil - Iwan Fals: Mengapa Besar Selalu Menang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Besar dan Kecil, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Besar dan Kecil ini termuat di album Belum Ada Judul yang dirilis pada 1992 silam.

Lirik lagu Besar dan Kecil ini mengisahkan tentang kesenjangan hak yang dimiliki antara si kaya dan si miskin.

Inilah Chord Besar dan Kecil dari Iwan Fals

Intro : Am

Am G Am

Kau seperti bis kota atau truk gandengan

Am G Am

Mentang-mentang paling besar klakson sembarangan

C G C

Aku seperti bemo atau sandal japit

C G C

Tubuhku kecil mungil biasa terjepit

Am

Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya

Am G Am

Kau seperti buaya atau dinosaurus

Am G Am

Mentang-mentang menakutkan makan sembarangan

C G C

Aku seperti cicak atau kadal buntung

C G C

Tubuh ku kecil merengil sulit dapat untung

Am

Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya

F C G C

Mengapa besar selalu menang

F C G C

Bebas berbuat sewenang-wenang

F C G C

Mengapa kecil selalu tersingkir

F C G

Harus mengalah dan menyingkir

Am G F

Apa bedanya besar dan kecil

Am G F

Semua itu hanya sebutan

G F

Ya,.,walau didalam kehidupan

G F G C Am

Kenyataannya harus ada besar dan kecil

Am G Am

Kau seperti bis kota atau truk gandengan

Am G Am

Mentang-mentang paling besar klakson sembarangan

C G C

Aku seperti bemo atau sandal japit

C G C

Tubuhku kecil mungkil biasa terjepit

Am

Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya

Am

Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya

Am

Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya

