Curhat Luna Maya Sakit Hati Dengar Pengakuan Menyakitkan Mantan Kekasih, Diam-diam Sukai Wanita Lain

TRIBUNNEWS.COM -Luna Maya ternyata pernah menjadi korban pengkhianatan hati oleh mantan kekasihnya.

Meski tak menyebutkan detail sosok yang mengkhianati perasaannya, Luna Maya tak memungkiri perasaan sakit hatinya.

Diceritakan Luna Maya, dirinya pernah mendengar pengakuan menyakitkan dari mantan kekasihnya.

Dalam pengakuannya, sang mantan mengaku telah mencintai wanita lain.

Padahal, saat itu statusnya masih menjadi kekasih Luna Maya.

Hal itu diungkapkan Luna Maya ketika berbincang dengan Reza Rahardian.

"Gue pernah sih, diomongin gitu sih, sama pasangan gue. I think I am in love with her," kata Luna Maya menirukan ucapan mantan kekasihnya.

Mendengar cerita Luna, Reza pun tak memungkiri perasaan sakit yang dialami mantan kekasih Ariel NOAH itu.

"Nyebelin ya, putus lah," sahut Reza.

Meski mengurai masa lalu pahit, Luna Maya enggan membeberkan sosok itu.