Hyeri dan Lee Jun Young akan Bintangi Drama Korea Fantasi Romantis Terbaru, One Hundred Won Butler

Hyeri (kiri) dan Lee Jun Young (kanan) - Hyeri dan Lee Jun Young Dikonfirmasi Bintangi Drama Korea Fantasi Romantis Terbaru, One Hundred Won Butler

TRIBUNNEWS.COM - Hyeri dan Lee Jun Young akan menjadi pemeran utama drama Korea terbaru Ildangbaek Butler atau juga dikenal sebagai One Hundred Won Butler.

Dikutip dari soompi.com, drama Korea One Hundred Won Butler telah mengkonfirmasi daftar pemainnya.

Di antaranya Hyeri, Lee Jun Young, Song Duk Ho, Han Dong Hee, Tae In Ho, Lee Kyung Han dan Oh Dae Hwan.

Drama Korea One Hundred Won Butler menceritakan kisah Butler Kim, yang menjalankan tugas dengan biaya 100 won (sekitar Rp1.000) per pekerjaan.

Kemudian direktur pemakaman, Baek Dong Joo, akan mengabulkan permintaan orang mati.

Baek Dong Joo memasang tarif 100 won setiap satu tugasnya.

Baca juga: SINOPSIS Drama Korea Moonshine, Berikut Profil Singkat Lee Hyeri dan Yoo Seung Ho

Selain itu, drama Korea terbaru ini merupakan kolaborasi antara sutradara Shim So Yeon dan penulis kondang, Lee Seon Hye.

Diketahui, Shim So Yeon pernah menyutradarai drama sebelumnya “ Here's My Plan ” dan “ Welcome 2 Life ,”.

Kemudian, Lee Seon Hye adalah penulis yang sukses dengan drama sserial Reply; Reply 1997, 1994, 1988.

Daftar pemain One Hundred Won Butler