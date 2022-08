Pemain Film Triangle of Sadness, Chalbri Dean Meninggal Dunia setelah Sakit Mendadak

Chalbri Dean (32), pemeran Yaya dalam film Triangle of Sadness (2022) yang meninggal dunia pada Senin (29/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Pemain film Triangle of Sadness, Charlbi Dean meninggal dunia pada Senin (29/8/2022) di New York, Amerika Serikat (AS).

Chalbri Dean (32) dikabarkan meninggal karena sakit mendadak.

Ia mengalami penurunan kesehatan dengan cepat, yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan yang dapat diidentifikasi.

Namun, Pihak manajemen Chalbri belum memberikan rincian tentang kondisi sebelum kematiannya.

Chalbri Dean terkenal setelah memerankan tokoh Yaya dalam film komedi satir Triangle of Sadness, yang akan rilis pada 7 Oktober 2022 di AS.

Ia pernah beradu akting dengan aktor hollywood Harris Dickinson dan Woody Harrelson dalam film Ruben stlund, dikutip dari Collider.

Baca juga: Daftar Pemenang Cannes Film Festival 2022: Triangle of Sadness hingga Song Kang Ho

Chalbri Dean terkenal karena memerankan Syonide, karakter dalam serial Black Lightning dari DC Comics The CW, dikutip dari abc.net.

Triangle of Sadness adalah pilihan resmi Festival Film Toronto mendatang dan telah dipilih untuk Festival Film New York 2022.

Dalam film Triangle of Sadness, Chalbri Dean berperan sebagai Yaya, seorang tamu kaya raya yang diundang untuk berlayar di kapal pesiar super yang dipimpin oleh seorang kapten.

Film ini akan mengisahkan para penumpang kapal pesiar yang berakhir dengan bencana.