Terinspirasi Sosok Sarwendah, Lucinta Luna Merasa Mirip Istri Ruben Onsu : seperti Kembaran

TRIBUNNEWS.COM - Sarwendah baru saja menginjak usia ke-33 tahun, tepatnya pada Senin (29/8/2022).

Merayakan ulang tahun yang ke-33, Sarwendah menggelar acara perayaan yang sangat meriah.

Pada perayaan ulang tahun Sarwendah ke-33, tampak terlihat Ruben Onsu, Betrand Peto, hingga anak perempuannya Thalia dan Thania.

Selain itu, turut hadir adik Ruben Onsu, Jordi Onsu yang memberikan kejutan hingga Lucinta Luna.

Dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap, dalam perayaan ulang tahun Sarwendah ke-33, Lucinta memberikan doa terbaik untuknya.

"Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semakin sukses, semakin cantik, semoga apapun yang diinginkan segera terkabul ya bunda, pokoknya all the best for you, Lucinta sayang bunda sarwendah," ungkap Lucinta, Selasa (31/8/2022).

Lucinta mengaku dekat dengan Sarwendah, hingga dia menganggap dirinya seperti istri dari Ruben Onsu tersebut.

"Aku melihat Bunda Sarwendah seperti kembaran aku sih, bagai pinang dibelah kapak," ucap Lucinta dengan candaa.

Ia terinspirasi dengan sosok Sarwendah, lantaran pencapaian dan kesuksesannya di dunia bisnis.

Saat berulang tahun ke-33, Lucinta Luna memberikan doa terbaik untuk Sarwendah. (YouTube The Onsu Family/Tangkapan Layar)

Selama Lucinta tahu kesuksesan dan pencapaian dari Sarwendah, ia menganggap Sarwendah dengan sebutan 'The Best Wanita Karier'.