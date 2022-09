Deretan Lagu Bertema Bulan September selain Wake Me Up When September Ends

September Song - Inilah deretan lagu yang bertemakan tentang bulan September selain Wake Me Up When September Ends, mulai dari lagu Indonesia hingga lagu barat.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah deretan lagu bertema tentang bulan September.

Lagu Wake Me Up When September Ends jadi lagu yang paling sering diputar di bulan September.

Lagu milik Green Day berjudul Wake Me Up When September Ends, ini memiliki makna mendalam tentang bulan September.

Lirik lagu ini diciptakan oleh sang vokalis Green Day, yang menceritakan tentang rasa sakitnya saat kepergian ayahnya di bulan September.

Karena maknanya yang sangat menyentuh, maka lagu ini banyak disukai oleh berbagai kalangan pecinta musik.

Selain lagu tersebut, masih ada banyak lagu bertemakan bulan September lainnya.

Baca juga: Lirik Lagu Sawangen Farel Prayoga feat Lutfiana Dewi, Tembus Trending YouTube Musik

Deretan Lagu Bertema bulan September Mengutip dari Berbagai Sumber:

1. September Song - Frank Sinatra

Frank Sinatra dikenal sebagai penyanyi legendaris jaman dulu.

Lagu-lagu Frank Sinatra hampir semua populer di jamannya, tak terkecuali lagunya yang berjudul September Song.