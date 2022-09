Jeon Jungkook BTS Ulang Tahun, Ini Deretan Perayaan dari Penggemar di Berbagai Negara

TRIBUNNEWS.COM - Jeon Jungkook BTS berulang tahun hari ini, berikut perayaan dari penggemar di sejumlah negara.

Dalam akun Twitter management @bts_bighit, terdapat ucapan untuk Jeon Jungkook.

Terdapat sebuah gambar kelinci dengan bentuk kue ulang tahun yang bertuliskan tanggal lahir Jeon Jungkook, yakni 010997 atau 1 September 1997.

Kemudian, di bawahnya terdapat potret Jeon Jungkook yang membawa sebuah kue ulang tahun dengan perpaduan warna putih, merah muda, ungu, dan biru.

Di bagian bawah pada poster, tertulis 'always thanks to the biggest love ARMY' yang berarti selalu berterima kasih kepada ARMY (penggemar BTS) atas cinta besar yang telah diberikan.

Hingga berita ini ditulis, tweet tersebut telah mendapat 353.8k retweets dan 840.4k likes.

Dalam akun Twitter @BTS_twt juga terdapat tweet yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Jeon Jungkook.

Terdapat dua foto Jeon Jungkook yang dibagikan, yakni potret Jeon Jungkook dengan mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi serta jas berwarna coklat muda.

Diyakini bahwa ucapan tweet tersebut diberikan oleh J-Hope.

"Happy birthday my bruhhh!!!