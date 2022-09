Kang Tae Oh Umumkan Tanggal Wajib Militer, Minta Penggemar Menunggunya Hingga Kembali

Foto Kang Tae Oh. Aktor Korea Selatan Kang Tae Oh mengumumkan tanggal wajib militernya yang akan dimulai pada 20 September mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan Kang Tae Oh mengumumkan kabar terbaru mengenai wajib militernya.

Pada 31 Agustus 2022, Kang Tae Oh menggelar fan meeting virtual bertajuk "TikTok Stage Connect: SweeTaeOh," Soompi melaporkan.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Tae Oh mengumukan tanggal ia akan memulai wajib militernya.

Menurut aktor 28 tahun tersebut, wajib militer akan dimulai pada 20 September 2022.

"Pesan itu datang untuk saya."

"Saya dipanggil untuk memenuhi tugas saya ke negara."

"Saya akan mendaftar di militer pada 20 September," ucap Kang Tae Oh.

Selain itu, Kang Tae Oh juga membagikan pesan yang tulus untuk para penggemarnya dan berharap mereka akan menunggunya hingga ia kembali, dilansir KDrama Stars.

Untuk mengungkapkan apresiasinya, Kang Tae Oh menghibur penonton dengan lagu "Thank You" dari Kim Dong Ryul.

