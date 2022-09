Sinopsis Once Upon A Small Town, Drama Korea Terbaru Joy Red Velvet, 5 September 2022 di Netflix

Salah satu spoiler adegan drama Korea Once Upon A Small Town

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Korea Once Upon A Small Town yang dibintangi oleh Joy Red Velvet.

Drama Korea romantis, Once Upon A Small Town akan tayang 5 September 2022 di Netflix.

Dalam drama Korea Once Upon A Small Town, Joy Red Velvet akan memerankan seorang polisi wanita cerdas dan cantik bernama Ahn Ja Young.

Dikutip dari Mydramalist Joy Red Velvet akan beradu akting dengan Chu Young Woo yang berperan sebagai dokter hewan dari Seoul.

Once Upon A Small Town berdasarkan kisah novel web dengan nama yang sama.

Sutradara drama Korea Once Upon A Small adalah kwon Seok Jang.

Drama Korea yang bergenre romantis komedi ini memiliki 12 episode.

Sinopsis drama Korea Once Upon a Small Town

Drama Korea Once Upon a Small Town bercerita tentang seorang pria dari Seoul yang bertemu seorang polisi wanita saat tinggal di pedesaan.

Ahn Ja Young (Joy Red Velvet) merupakan seorang polisi wanita yang cerdas dan cantik di pedesaan bernama Desa Heedong.