Yakup Hasibuan Ternyata Belum Resmi Lamar Jessica Mila, Ini Penjelasan Otto Hasibuan

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu Yakup Hasibuan diketahui telah melamar Jessica Mila di pinggir pantai di Pulau Dewata, Bali.

Terkait momen tersebut, pengacara kondang sekaligus ayah dari Yakup Hasibuan, Otto Hasibuan turut buka suara.

Otto Hasibuan menjelaskan bahwa sebenarnya itu bukan acara lamaran Yakup Hasibuan dan Jessica Mila.

Menurut Otto, itu hanyalah pernyataan yang diusulkan Yakup pada Mila, sapaan akrab Jessica Mila.

"Sebenarnya bukan lamaran ya, itu kan urusannya anak-anak muda," kata Otto Hasibuan, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (31/8/2022).

"Katanya itu propose aja, jadi Yakup dengan Mila ya dia propose kepada Mila, 'Will you marry me' itu aja sih sebenarnya," sambungnya.

Lebih lanjut, pengacara 63 tahun ini pun kembali menegaskan bahwa itu bukan prosesi lamaran resmi dari pihak keluarga.

"Jadi nggak ada lamaran resmi dari orang tua ke orang tua, tapi kita hadir di sana," terang Otto.

Saat ditanya soal rencana pernikahan sang putra, Otto Hasibuan sendiri tak banyak memberikan tanggapan.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Yakup maupun Mila.