Chord Gitar dan Lirik Lagu Second Time - Bruno Major

TRIBUNNEWS.COM - Beriku chord dan lirik lagu Second Time dari Bruno major.

Lagu Second Time ini rilis pada tahun tahun 2017.

Second Time menjadi salah satu single di album Bruno major yang bertajuk A Song For Every Moon.

Dalam album tersebut terdiri dari 12 lagu andalan Bruno Major.

Second Time - Bruno Major

Verse 1:

Gm7 Gm9/F# Gm7 C7/E

We were playing twenty one

Fmaj7 Am7 Dm7

In the pitch black of a country night

Gm7 Gm9/F# Gm7 C7/E

I was struck like a drum

Fmaj7 Am7 Dm7

And I rolled my eyes trying to sit tight



Chorus:

Dm7/C Gm7 C7

I was dangerously tangled second time I met you

F7 F7/A D7 F#dim Gm7 Gm/E

Now I'm so impatient to adore you

C7 Fmaj7

I crashed my car last night

Verse 2:

Gm7 Gm9/F# Gm7 C7/E

We were drinking warm wine

Fmaj7 Am7 Dm7

From paper cups that we left outside

Gm7 Gm9/F# Gm7 C7/E

God I wished you were mine

Fmaj7 Am7 Dm7

As your skin lit up in the sunrise

Chorus:

Dm7/C Gm7 C7

I was dangerously tangled second time I met you

F7 F7/A D7 F#dim Gm7 Gm/E

Now I'm so impatient to adore you

C7 Fmaj7

I crashed my car last night

Outro:

Dm7/C Gm7 C7

So dangerously tangled second time I met you

F7 F7/A D7 F#dim Gm7 Gm/E

Now I'm so impatient to adore you

C7 Fmaj7

I crashed my car last night

(Tribunnews.com)