Sinopsis Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Sejarah Sebelum The Hobbit

Cuplikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power. Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, yang tayang di Amazon Prime mulai Jumat, 2 September 2022.

The Rings of Power merupakan serial dari film The Lord of The Rings hasil adaptasi novel J.R.R. Tolkien.

Serial The Rings of Power mengisahkan peristiwa ribuan tahun sebelum The Hobbit dan The Lord of The Rings.

Pada masa itu, ada sejumlah cincin yang memiliki kekuatan.

Pemilik cincin tersebut adalah bangsa Elf, bangsa manusia, kurcaci, dan satu cincin milik Pangeran Kegelapan bernama Sauron.

Cerita bermula ketika Galadriel dan sekelompok anak peri sedang bermain berada di sebuah lapangan Valinor, dikutip dari CNET.

Terlihat Galadriel dikucilkan oleh teman-temannya.

Setelah mendapat bully-an, Galadriel kembali ke rumah.

Kakak laki-lakinya menghibur Galadriel, dengan membicarakan tentang batu dan perahu.

Sang kakak juga mengatakan dirinya tidak akan selamanya berada di sisi Galadriel, sehingga ia harus bisa mengikuti cahaya kebenaran ketika kegelapan datang.