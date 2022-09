TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Hide - Jeff Satur (English Version).

Lagu Hide (English Version) telah dirilis Jeff Satur pada 19 Agustus 2022 di kanal YouTubenya.

Lagu Hide sebelumnya telah dirilis Jeff Satur dalam bahasa Thailand pada 19 Mei 2022.

Lirik dan Terjemahan Lagu Hide - Jeff Satur (English Version):

Baby can I sing you some of my songs

(Sayang bisakah saya menyanyikan beberapa lagu saya?)

Say a couple words like they love poems

(Ucapkan beberapa kata seperti mereka menyukai puisi)

Just so you can know how much I long

(Agar kamu tahu betapa aku merindukannya)

For your arms

(Untuk lenganmu)

In my arms

(Di pelukanku)

Going all the places that you been to

(Pergi ke semua tempat yang pernah kamu kunjungi)

Doing all the things that you into

(Melakukan semua hal yang Anda sukai)

I just really wanna try to win you

(Aku hanya benar-benar ingin mencoba untuk memenangkanmu)

If you

(Jika Kamu)

Want to

(Ingin)

Yeah I’m trying but I’m getting more dry

(Ya saya mencoba tetapi saya semakin sulit)

You don’t even look me back in my eyes

(Anda bahkan tidak melihat mata saya kembali)

All my love I’m giving yeah you don’t buy

(Semua cintaku aku berikan ya kamu hiraukan)

So I HIDE

(Jadi saya SEMBUNYIKAN)

But when I’m with you yeah I’m feeling so right

(Tapi saat aku bersamamu ya aku merasa sangat benar)

You the only one who gets me so high

(Kamu satu-satunya yang membuatku begitu tinggi)

Know I’m never ever leaving your side

(Ketahuilah aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu)

Now I won’t HIDE

(Sekarang saya tidak akan MENYEMBUNYIKAN)

Cause baby it’s, baby its you

(Karena sayang itu, sayang itu kamu)

Babe it’s you

(Sayang itu kamu)

All these stars impossible to count

(Semua bintang ini tidak mungkin dihitung)

I’ll be here till all time runs out

(Saya akan berada di sini sampai semua waktu habis)

Baby it’s you

(Sayang itu kamu)

Baby it’s you

(Sayang itu kamu)

I would die a thousand times

(Aku akan mati seribu kali)

Just so you can feel alright

(Agar kamu bisa merasa baik-baik saja)

Baby baby

(Sayang sayang)

I’m crawling

(Aku merangkak)

No I can’t walk

(Tidak, saya tidak bisa berjalan)

I’m falling just for you

(Aku jatuh hanya untukmu)

All these words that I wrote you

(Semua kata-kata ini yang aku tulis untukmu)

There’s nothing I won’t do

(Tidak ada yang tidak akan saya lakukan)

My heartbeat breaks

(Detak jantungku pecah)

Each breath I take

(Setiap tarikan nafasku)

Is you

(Apakah kamu?)

Yeah I’m trying but I’m getting more dry

(Ya saya mencoba tetapi saya semakin sulit)

You don’t even look me back in my eyes

(Anda bahkan tidak melihat mata saya kembali)

All my love I’m giving yeah you don’t buy

(Semua cintaku aku berikan ya kamu hiraukan)

So I HIDE

(Jadi saya SEMBUNYIKAN)

But when I’m with you yeah I’m feeling so right

(Tapi saat aku bersamamu ya aku merasa sangat benar)

You the only one who gets me so high

(Kamu satu-satunya yang membuatku begitu tinggi)

Know I’m never ever leaving your side

(Ketahuilah aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu)

Now I won’t HIDE

(Sekarang saya tidak akan MENYEMBUNYIKAN)

Cause baby it’s, baby its you

(Karena sayang itu, sayang itu kamu)

Babe it’s you

(Sayang itu kamu)

All these stars impossible to count

(Semua bintang ini tidak mungkin dihitung)

I’ll be here till all time runs out

(Saya akan berada di sini sampai semua waktu habis)

Baby it’s you

(Sayang itu kamu)

Baby it’s you

(Sayang itu kamu)

I would die a thousand times

(Aku akan mati seribu kali)

Just so you can feel alright

(Agar kamu bisa merasa baik-baik saja)

(Tribunnews.com)