Lirik dan Terjemahan Lagu Summer Fireworks - Mew Suppasit: There’re Flowers Bloom In The Sky

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Summer Fireworks - Mew Suppasit.

Lagu Summer Fireworks telah dirilis Mew Suppasit pada 18 Juni 2021 di kanal YouTube MewSuppasit Studio.

Lirik lagu Summer Fireworks ditulis oleh Mew Suppasit sendiri.

Sementara musik video Summer Fireworks diproduseri oleh Mew Suppasit dan Sitthathip Yordratch.

Lirik Lagu Summer Fireworks - Mew Suppasit:

Your eyes that always look at me

They’re so bright more than anything

I want you to know

Hmm

Your hands that always

Hold me make me warm when the weather is cold

I want you to stay

We ignite

The light in the summer night

There’re flowers bloom in the sky

Suddenly fade away

Like you and me

When the summer is gone

And you wake me right here all I want

All I wanna say

I miss you

I want to see you again

Please come back to me