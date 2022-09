Spoiler dan Link Nonton The Law Cafe Episode 2 yang Tayang Malam Ini di Viu

Poster The Law Cafe. The Law Cafe merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

TRIBUNNEWS.COM - The Law Cafe merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Lee Se Young.

The Law Cafe diadaptasi dari web novel yang berjudul 'Love According to Law'.

Disutradari oleh Lee Eun Jin dan The Law Cafe terdiri dari 16 episode.

Saat ini, The Law Cafe telah memasuki episode 2 yang tayang malam ini, 6 September 2022 di Viu.

Sebelumnya, episode 1 The Law Cafe telah tayang pada Senin, 5 September 2022.

Spoiler The Law Cafe Episode 2

Pada episode 1, The Law Cafe menceritakan tentang seorang pengacara yang memutuskan untuk membuka kafe hukum, dikutip dari laman resmi Viu.

Ia bertujuan agar setiap pengunjung yang mencari nasihat hukum, ia dapat memberikan nasihat ramah kepada mereka.

Ia percaya bahwa pengacara terbaik adalah seseorang yang memecahkan masalah sebelum masalah tersebut dibawa ke meja hijau pengadilan.