BLACKPINK di Puncak Billboard's Global Charts selama Dua Minggu, IVE dan TWICE Masuk 10 Besar

BLACKPINK, TWICE dan IVE - Lagu BLACKPINK berjudul Pink Venom telah menduduki puncak di dua tangga lagu Billboard Global 200 dan Billboard Global Exc. U.S chart. Menyusul IVE dan TWICE berada di 10 besar

TRIBUNNEWS.COM - Lagu BLACKPINK berjudul Pink Venom telah menduduki puncak di dua tangga lagu Billboard, yaitu Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. U.S chart.

Tak hanya BLACKPINK, dalam Billboard Global Excl. U.S chart juga terdapat IVE dengan lagunya 'After LIKE' naik drastis dari No. 29 ke posisi No. 9, menurut Soompi.com.

Sementara itu, lagu 'Talk That Talk' milik TWICE berada di urutan No. 10 di tangga lagu Billboard, tepatnya Billboard Global Excl. U.S chart.

Billboard Global 200 chart didasarkan pada data penjualan dan streaming oleh lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia.

Sedangkan Billboard Global Excl. U.S Chart, memberi peringkat lagu menurut data dari beberapa wilayah, namun tidak termasuk Amerika Serikat.

Diketahui, lagu Pink Venom oleh BLACKPINK antara 26 Agustus hingga 1 September tercatat sudah mencapai 108,4 juta streaming dan 7.000 unduhan.

Baca juga: Single Pink Venom BLACKPINK Capai 100 Juta Streaming di Spotify

Hal tersebut membuat BLACKPINK bertahan di puncak tangga lagu Billboard Global 200.

Di wilayah di luar AS pada minggu yang sama, 'Pink Venom' menduduki puncak Global Excl. US Chart dengan 99,5 juta streaming dan 5.000 penjualan unduhan.

Sementara itu, IVE telah mencapai puncak tertinggi mereka di Global Excl. US Chart dengan lagunya 'After LIKE'.

Girl group rookie ini sebelumnya berada di peringkat 10 dengan 'LOVE DIVE' pada April lalu.