Raline Shah Ingatkan Peduli Lingkungan, Ubah Kebiasaan Agar Bumi Tak Punah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bintang film Raline Shah menerima tawaran menjadi narator dalam film 'Kisah Manusia Merangkai Punah' versi Indonesia.

Film tersebut yang dinaratori oleh Raline Shah berasal dari film dokumenter orisinal yang berjudul Eating Our Way To Extinction, yang sebelumnya aktris dunia Kate Winslet menjadi naratornya.

Alasan Raline menerima tawaran tersebut, karena ia kenal dekat dengan sutradaranya, Ludovic Brockway serta ceritanya dianggap menarik karena mengangkat isu lingkungan.

Film dokumenter karya Ludovic Brockway ini mengangkat cerita tentang isu-isu lingkungan yang terkait dengan pola makan manusia dan industri pangan yang menjadi dampak buruk untuk bumi.

"Kami ingin komunukasika ini, karena dari kebiasaan-kebiasaan manusia lah, bisa menyebabkan kepunahan diri kita sendiri," kata Raline Shah dalam pemutaran film Kisah Manusia Merangkai Punah, di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022).

Raline menyebut dari film itu muncul perspektif bahwa banyak hal buruk yang terjadi dan berdampak kepada Bumi dan perubahan iklim.

"Kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita lakukan, hal itu jadi perspektif aja dan menggerakan hati kita peduli terhadap lingkungan," ucapnya.

Bagi wanita berusia 37 tahun itu menjaga bumi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat di dunia. Sebab, jika adanya kerusakan maka akan berdampak buruk bagi semua manusia.

Raline Shah saat saat penayangan perdana film Dokumenter Kisah Manusia Merangkai Punah di Ashta SBCD, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022). (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

"Kita sebagai penghuni planet Bumi memiliki tanggung jawab besar atas kelestariannya hingga bertahun-tahun yang akan datang," jelasnya.

Raline Shah menyampaikan, film Kisah Manusia Merangkai Punah versi Indonesia dari Eating Our Way To Extinction, memberikan pesan tentang isu lingkungan yang penting untuk diketahui masyarakat.

"Saya berharap melalui film ini, pesan positif tentang upaya sederhana yang bisa kita pertimbangkan dapat tersampaikan dengan sempurna. Saya sangat bangga bisa terlibat pada proses kreatif pembuatan karya yang impactful ini," ujar Raline Shah.