Raline Shah Senang Jadi Narator Film Dokumenter Eating Our Way To Extincion Versi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Raline Shah menjadi narator dalam film dokumenter Kisah Manusia Merangkai Punah.

Film dokumenter tersebut merupakan adaptasi versi Indonesia dari film orisinil berjudul Eating Our Way To Extinction yang sempat diisi oleh Kate Winselt sebagai naratornya.

Menekankan isu-isu lingkungan terkait dengan pola makan manusia hingga dampak buruk bumi, Raline Shah berharap suaranya dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia.

“Senang sekali sudah disuarakan ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan orang bisa banyak mengerti, karena bahasa Indonesia menyatukan kita,” kata Raline Shah saat ditemui usai pemutaran film dokumenter Kisah Manusia Merangkai Punah di Ashta kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasan (6/9/2022).

"Sebagai manusia, kita mengemban tanggung jawab besar bagi planet yang kita hidupi setiap harinya," imbuhnya.

Raline Shah lantas menceritakan awal dirinya ditawari untuk menjadi narator dalam film berdurasi 82 menit tersebut.

Awalnya sang sahabat yang juga sebagai direktur fotografer sekaligus sutradara film tersebut, Ludovic Brockway yang mengajaknya untuk bisa mengisi suara dalam film dokumenter versi Indonesia tersebut.

“Keterlibatan saya di sini karena ada teman saya, dia director of photographer untuk film ini dan kebetulan kami suka go hiking bareng. Terakhir itu kami ke (gunung) Kilimanjaro untuk documantary ini," ungkap Raline.

Ketika keduanya banyak menghabiskan waktu bersama, tercetuslah ide untuk mengkomersilkan film tersebut yang juga dibuat dalam versi Indonesia.