Chord Gitar Senandung Lagu Cinta - ADA Band: Meskipun Ku Sadari Tak Mungkin Memelukmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Senandung Lagu Cinta yang dipopulerkan oleh ADA Band.

Lagu Senandung Lagu Cinta adalah singel dalam album ketujuh ADA Band bertajuk Romantic Rhapsody.

Album tersebut dirilis pada tahun 2016 oleh label EMI Music Indonesia.

Senandung Lagu Cinta - ADA Band

A# C F A# A Dm C

Senandung lagu cinta tercipta untukmu

A# C Dm C A# C F

Yang getarkan jiwa ini lumpuhkan jantungku

A# C F A# A Dm C

Kecantikan sempurna yang tak terlukiskan

A# C Dm C A# C F

Bahagiakan diri ini saat bersamamu

A# A Dm C A# A Dm C

Meskipun kusadari tak mungkin memelukmu

A# A Dm C A# C

Waktu kau isyaratkan bahwa dirimu tlah bersamanya

F Em Dm C

Tatap matamu tuk yang terakhir

A# A G C

Siksa batinku yang mencintaimu

F Em Dm C

Kupasrahkan pada ilahi

A# A D# C

Relakanmu untuknya...

A# C F A# A Dm C

Lekuk tubuh anggunmu bagaikan sang dewi

A# C Dm C A# C F

Di dalam sanubariku terukir wajahmu

F Em Dm C

Jurang yang dalam pisahkan kita

A# A G C

Yang tak mungkin untuk dilalui

F Em Dm C A# A D# C

Biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu

