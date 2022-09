8 POTRET Putra Hotman Paris, Fritz Hutapea Lamar Chen Giovani: She said Yes!

TRIBUNNEWS.COM - Berikut potret putra Hotman Paris Hutapea, yakni Fritz Hutapea melamar kekasihnya, Chen Giovani.

Fritz Hutapea baru saja melamar Chen Giovani pada Kamis (8/9/2022).

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Fritz Hutapea melalui postingan di Instagram @fritzhutapea.

Fritz Hutapea membagikan sebuah video reels singkat saat momen dirinya melamar Chen Giovani.

"08.09.2022," tulis keterangan postingan.

Baca juga: Tak Manjakan Fritz Hutapea, Hotman Paris Latih Putranya Mandiri sebagai Anak Magang

Dalam video tersebut, Fritz mengeluarkan sebuah kotak cincin kemudian berlutut di hadapan sang kekasih.

Fritz Hutapea pun membuka kotak cincin tersebut dan berkata, "Will you marry me?"

Chen Giovani dengan dress berwarna hitam itu menutup mulutnya dan terlihat tak percaya.

Tanpa ragu, Chen Giovani pun mengangguk.

"Ya?" tanya Fritz meyakinkan.